Un pino si è abbattuto ieri lungo via dei Fori Imperiali a Roma, vicino al Foro di Traiano. La pianta è caduta improvvisamente, ferendo leggermente tre passanti. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Le persone colpite sono state portate in ospedale per controlli, ma per fortuna le ferite non sono gravi. La strada è stata temporaneamente bloccata per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

AGI - Un grosso pino e' caduto lungo via dei Fori Imperiali a Roma, all'altezza del Foro di Traiano. Nella caduta la pianta ha colpito tre persone, che sono state soccorse dal 118, da Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. I Vigili del Fuoco sono in azione per liberare la carreggiata e rendere sicuro il perimetro. Si tratta del terzo crollo nel giro di meno di un mese nella stessa area. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crolla un pino ai Fori Imperiali: tre passanti feriti lievemente

Approfondimenti su Fori Imperiali

Un pino è caduto ai Fori Imperiali e ha ferito una ragazza.

Durante una visita guidata nei Fori Imperiali, un albero si è improvvisamente abbattuto, ferendo leggermente tre persone.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Fori Imperiali

Argomenti discussi: Maltempo, oltre dieci alberi caduti a Roma: auto danneggiate, colpito un bus alla Balduina; Paura a Pietralata, un pino di 30 metri cade su un palazzo; Roma: temporali, allagamenti, traffico e diversi alberi caduti. La protesta dei residenti di Bel Poggio: Isolati; Dopo il pino crollato. Controlli a tappeto. Ma scattano le polemiche.

Albero crolla ai Fori Imperiali, tre feriti. È il terzo in un meseAncora un albero crollato a Roma, per la terza volta ai Fori Imperiali. Un pino ha ceduto colpendo tre persone. Tra queste una ragazza, trasportata ... iltempo.it

Fori Imperiali, crolla un pino fra i turisti: paura a due passi dal Colosseo e tre feritiFori Imperiali, un pino enorme cade fra i turisti: tre feriti e paura a due passi dal Colosseo. Sirene, transenne e traffico impazzito in centro ... romait.it

Roma, crolla un pino in via dei Fori Imperiali: tre persone lievemente ferite. Ambulanze sul posto - facebook.com facebook

Chiusa via dei Fori Imperiali dalle ore 07:13 del 05/01/2026 alle 23:00 del 06/01/2026 su disposizione della Polizia Locale Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87, 117 e 118. Info: tinyurl.com/yerthwnm x.com