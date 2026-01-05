Croce Rossa Nuovo corso per volontari
Sono ancora aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione volontari della Croce Rossa a La Spezia. Questa opportunità permette di acquisire competenze utili per offrire supporto alla comunità e contribuire alle attività umanitarie. Il corso rappresenta un passo importante per chi desidera impegnarsi attivamente nel servizio ai cittadini. Affrettati, le iscrizioni si chiudono a breve.
Restano ancora pochi giorni per iscriversi al nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa della Spezia (nella foto il presidente Luigi De Angelis). La serata di presentazione con i docenti della Croce Rossa si terrà lunedì 12 gennaio alle 21 nell’area a mare di Ruffino, mentre la prima lezione è in programma per lunedì 19 gennaio. Il corso di formazione è rivolto a tutti coloro che vogliono entrare a far parte della Croce Rossa e contribuire alle attività di sostegno e assistenza ai più fragili, sia nella sede centrale della Spezia che in quelle di Muggiano, Fezzano, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
