Tribunale minorile Marche senza personale Cutrona | Costretti a sospendere le udienze
Il tribunale minorile delle Marche ha sospeso le udienze a causa della carenza di personale. I giudici e gli amministrativi sono costretti a fermarsi perché non ci sono abbastanza persone per gestire tutte le pratiche. La situazione è critica e mette a rischio il regolare svolgimento delle attività giudiziarie minorili.
ANCONA – «Siamo ridotti così male che non riusciamo più a garantire, come personale amministrativo, la gestione delle udienze. Quindi dovrò necessariamente sospendere le udienze penali e sto riflettendo se sospendere per qualche mese tutte le udienze Gup o farlo a macchia di leopardo: un mese le.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su Tribunale minorile Marche
Influenza, in rapido aumento il numero degli italiani costretti a restare a letto. Male le Marche
L’influenza fa segnare un’impennata in Italia, costringendo sempre più italiani a letto.
Esclusa dai contributi per lo spettacolo dal vivo, la storica compagnia Tiberio Fiorilli ricorre al Tar: "Costretti a sospendere nuove produzioni"
Ultime notizie su Tribunale minorile Marche
Argomenti discussi: Pure in tribunale coi coltelli: Maranza, rapine in crescita nelle Marche; Reati e minori, nelle Marche crescono pedofilia, pedopornografia, violenza di genere e rapine; Minori, allarme reati. Aumenta il numero, molti sono gravi. E i giudici sono pochi; In tribunale minori con un coltello in tasca, denunciato 18enne.
Manca personale al tribunale minorile Marche, 'sospenderemo le udienze'Il Tribunale minorile delle Marche è vicino alla paralisi. L'allarme è del presidente Sergio Cutrona che, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in corso ad Ancona, ha parlato delle carenz ... ansa.it
Tribunale per i minorenni e carenza di personale, il presidente: «Sospenderemo le udienze»Il presidente del Tribunale per i minorenni parlando con i cronisti ha lanciato l'allarme sulla carenza di personale amministrativo ... centropagina.it
Ancona: giovane trovato con un coltello al Tribunale per i minorenni L’episodio è stato reso noto alla vigilia dell’apertura dell’Anno giudiziario nelle Marche e ha riacceso l’attenzione sui temi della sicurezza e della giustizia minorile. Il procuratore gene facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.