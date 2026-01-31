Tribunale minorile Marche senza personale Cutrona | Costretti a sospendere le udienze

Da anconatoday.it 31 gen 2026

Il tribunale minorile delle Marche ha sospeso le udienze a causa della carenza di personale. I giudici e gli amministrativi sono costretti a fermarsi perché non ci sono abbastanza persone per gestire tutte le pratiche. La situazione è critica e mette a rischio il regolare svolgimento delle attività giudiziarie minorili.

ANCONA – «Siamo ridotti così male che non riusciamo più a garantire, come personale amministrativo, la gestione delle udienze. Quindi dovrò necessariamente sospendere le udienze penali e sto riflettendo se sospendere per qualche mese tutte le udienze Gup o farlo a macchia di leopardo: un mese le.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

