Su educazione e inclusione la povertà minorile cresce al Sud | ben 31,5 punti in meno rispetto al Nord Ovest
Se si osserva il dominio Educazione e inclusione nell’edizione 2024 dell’ Indice del benessere dei bambini, si esce rapidamente dal campo delle dichiarazioni di principio. I dati tracciano una geografia precisa delle opportunità, delle mancanze, delle disparità che, ancora una volta, separano non solo Nord e Sud, ma anche contesti urbani e periferie, regioni forti e aree in affanno. Quattro indicatori sono al centro dell’analisi: povertà minorile, abbandono scolastico, competenze numeriche e continuità degli insegnanti di sostegno. Ecco come si articolano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
