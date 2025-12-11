Su educazione e inclusione la povertà minorile cresce al Sud | ben 31,5 punti in meno rispetto al Nord Ovest

L’indice del benessere dei bambini 2024 evidenzia un aumento della povertà minorile al Sud, con un divario di 31,5 punti rispetto al Nord Ovest, sotto il tema di educazione e inclusione. I dati rivelano disparità significative che richiedono interventi concreti, andando oltre le semplici dichiarazioni di principio.

Se si osserva il dominio Educazione e inclusione nell'edizione 2024 dell' Indice del benessere dei bambini, si esce rapidamente dal campo delle dichiarazioni di principio. I dati tracciano una geografia precisa delle opportunità, delle mancanze, delle disparità che, ancora una volta, separano non solo Nord e Sud, ma anche contesti urbani e periferie, regioni forti e aree in affanno. Quattro indicatori sono al centro dell'analisi: povertà minorile, abbandono scolastico, competenze numeriche e continuità degli insegnanti di sostegno. Ecco come si articolano.