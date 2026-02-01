Questa sera alle 18:00 la Cremonese riceve l’Inter allo stadio Zini. È un match importante per entrambe le squadre, che cercano punti salvezza e posizione in classifica. La partita si gioca nella 23ª giornata di Serie A e sarà trasmessa in streaming gratis. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire ogni azione in diretta.

La Cremonese ospita l’ Inter oggi alle 18:00 allo stadio Zini, nel match valido per la 23ª giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano da capolista e cercano continuità lontano da San Siro; i grigiorossi puntano sull’effetto campo per strappare punti pesanti. Fischio d’inizio nel tardo pomeriggio, con ampia copertura televisiva e digitale. Dove vedere Cremonese-Inter in diretta tv. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky. In particolare, la gara è visibile su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) per chi dispone di TV compatibile e Sky Sport (canale 251). 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Cremonese-Inter streaming gratis: la Serie A LIVE

Approfondimenti su Cremonese Inter

L’Inter torna in campo domenica 1 febbraio alle 18.

Domenica 25 gennaio alle ore 12, Sassuolo e Cremonese si sfidano al Mapei Stadium per la 22ª giornata di Serie A.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

CREMONESE-JUVENTUS 1-2 | HIGHLIGHTS | 10ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Cremonese-Inter: orari e dove vederla in TV; Dove vedere Cremonese-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cremonese-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Cremonese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Cremonese – Inter: ecco le formazioni ufficialiCremonese - Inter: ecco le formazioni ufficiali e dove seguire in diretta TV ed in streaming la sfida di Serie A ... generationsport.it

Cremonese-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AI nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i grigiorossi di Davide Nicola allo stadio Giovanni Zini nel 23° turno di campionato ... tuttosport.com

-Cremonese-Inter, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni - facebook.com facebook

Cremonese vs Inter è su @SkySport Tutte le news con @APaventi Attenzione a Frattesi. Quotazioni in rialzo per lui, se giocasse titolare (ci sono possibilità) sarebbe un segnale anche per il mercato. Ci vediamo su Sky per gli aggiornamenti e per la probabile f x.com