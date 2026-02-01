L’Inter torna in campo domenica 1 febbraio alle 18.00 allo stadio Zini di Cremona per affrontare la Cremonese nella 23esima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci dalla fase a eliminazione diretta della Champions League, cercano punti importanti in campionato dopo aver chiuso il girone al decimo posto e aver conquistato l’accesso ai playoff. La partita sarà trasmessa in streaming gratis, e i tifosi sono già in attesa di vedere come reagiranno i nerazzurri in un momento cruciale della stagione.

L’ Inter torna in campo domenica 1 febbraio alle 18.00 allo stadio Zini contro la Cremonese, nel match valido per la 23ª giornata di Serie A, a pochi giorni dalla chiusura del girone unico di Champions League che ha consegnato ai nerazzurri il decimo posto e l’accesso ai playoff. Archiviata la notte europea, la squadra di Cristian Chivu è chiamata a riallinearsi subito al campionato per non perdere terreno. Dove vedere Cremonese-Inter in tv e streaming. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky. La visione è disponibile tramite app DAZN su smart TV e in streaming su PC, smartphone e tablet. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Cremonese-Inter streaming gratis: la Serie A in diretta live

Approfondimenti su Cremonese Inter

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

CREMONESE-JUVENTUS 1-2 | HIGHLIGHTS | 10ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Cremonese-Inter: orari e dove vederla in TV; Dove vedere Cremonese-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cremonese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Cremonese-Inter (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Cremonese-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AI nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i grigiorossi di Davide Nicola allo stadio Giovanni Zini nel 23° turno di campionato ... tuttosport.com

Pronostico Cremonese-Inter: occasione impossibile da non sfruttareCremonese-Inter è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

BOMBA PIO ESPOSITO L'Annuncio prima di Cremonese-Inter! - facebook.com facebook

Cremonese-Inter: vietato deconcentrarsi. Torna l’attacco di piombo con l’imprescindibile Dimarco x.com