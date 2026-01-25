Sassuolo-Cremonese streaming gratis | la Serie A live

Domenica 25 gennaio alle ore 12, Sassuolo e Cremonese si sfidano al Mapei Stadium per la 22ª giornata di Serie A. La partita sarà disponibile in streaming gratuito, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire il match live senza costi aggiuntivi. Ecco tutte le informazioni per assistere alla sfida tra le due squadre, in un contesto di calcio di alta qualità e attenzione ai dettagli.

Sassuolo e Cremonese si affrontano domenica 25 gennaio al Mapei Stadium nella gara valida per la 22ª giornata di Serie A: calcio d’inizio fissato alle 12.30. Ecco dove vederla in diretta live tv e streaming. Una sfida che vale punti e fiducia. Il match mette di fronte due squadre in cerca di continuità. Il Sassuolo arriva dall’ultimo turno dopo la sconfitta contro il Napoli, mentre la Cremonese ha mosso la classifica pareggiando con il Verona. Entrambe puntano ai tre punti per dare una svolta al proprio campionato in questa fase centrale della stagione. Dove vedere Sassuolo-Cremonese in tv. La partita, valida per il 22° turno della Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Bologna-Cremonese 1-3: gol e highlights | Serie A

#Calcio #SerieA Il Como vince 6-0 in casa contro il Torino, la Fiorentina crolla al Franchi, sconfitta 2-1 dal Cagliari. 0-0 tra Lecce e Lazio. Oggi Sassuolo-Cremonese, Atalanta-Parma, Genoa-Bologna e i due big match #JuventusNapoli e #RomaMilan Foto A x.com

Saranno 1.462 i sostenitori grigiorossi presenti domani a Reggio Emilia! https://uscremonese.it/chiusa-la-prevendita-di-sassuolo-cremonese-il-dato-sul-settore-ospiti-2/ #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #Cremona #Cremo - facebook.com facebook