Pagelle Pisa Inter super voto per Lautaro | bocciatura pesante per Luis Henrique dalla Gazzetta
Inter News 24 dello Sport. Le valutazioni della Rosea. Dalle stalle alle stelle nel giro di pochi giorni. La trasferta dell’Arena Garibaldi segna la rinascita prepotente di Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter, finito al centro delle polemiche dopo il nervosismo mostrato a Madrid, si è caricato la squadra sulle spalle decidendo il match contro il Pisa con una doppietta fondamentale. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi e premia l’attaccante argentino con un voto eccezionale: 8 in pagella. La “rosea” sottolinea come nel primo tempo sia stato l’unico interista pungente, per poi tirare fuori la sua “maestà” nella ripresa con un gol bellissimo, un sinistro al volo ad alta difficoltà che ha spianato la strada alla Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com
