Pagelle Cremonese Inter | Zielinski è luce Lautaro con la garra bene anche Luis Henrique!

La partita tra Cremonese e Inter si è conclusa con diverse luci e qualche ombra. Zielinski ha dato spettacolo e ha illuminato il campo con le sue azioni, mentre Lautaro ha mostrato tutta la sua grinta e determinazione. Bene anche Luis Henrique, che ha dato il suo contributo in attacco. La sfida, valida per la 23^ giornata di Serie A, ha regalato emozioni e qualche sorpresa ai tifosi presenti allo Zini.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Cremonese Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo allo Zini, sfida valevole per la 23^ giornata di Serie A 202526. Finisce qui Cremonese Inter, risultato finale di 0 a 2 nel match valevole per il 23° turno del campionato di Serie A 202526, queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo allo Zini. TOP a fine primo tempo: Zielinski. FLOP a fine primo tempo: . TOP a fine partita: Zielinski, Lautaro. FLOP a fine partita: Bisseck, Akanji. 3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique (Darmian), Frattesi (Mkhitaryan), Zielinski, Sucic (Diouf), Dimarco; Lautaro (Bonny), Pio Esposito (Thuram).

