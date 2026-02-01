Pronostico Cremonese-Inter | occasione impossibile da non sfruttare

Domenica alle 18:00 si gioca la partita tra Cremonese e Inter, valida per la ventitreesima giornata di Serie A. La Cremonese affronta un’ottima occasione per conquistare punti, mentre l’Inter punta a mantenere la sua posizione in classifica. La sfida si preannuncia aperta, con entrambe le squadre determinate a portare a casa il risultato.

Cremonese-Inter è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. L’impresa di Dortmund non è bastata all’Inter per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri non ce l’hanno fatta per un soffio nonostante la vittoria per 2-0 dinanzi al temibile muro giallo del Signal Iduna Park ed ottenuta malgrado una formazione infarcita di riserve, specie dal centrocampo in su. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Approfondimenti su Cremonese Inter

Ultime notizie su Cremonese Inter

