Parma Inter LIVE | diramate le formazioni ufficiali del match Pio Esposito titolare
Alle ore 20:45 al Tardini si gioca Parma-Inter, valida per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali, con Pio Esposito titolare. Segui il match in diretta con aggiornamenti e dettagli sullo svolgimento del confronto tra le due squadre.
di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. Fischio d’inizio alle ore 20.45. Migliore in campo a fine primo tempo:. PARMA INTER, IL TABELLINO:. PARMA (4-3-2-1): 40 Corvi; 27 Britschgi, 15 Delprato, 39 Circati, 14 Valeri; 10 Bernabé, 16 Keita, 22 Sorensen; 17 Ondrejka, 21 Oristanio; 9 Pellegrino. 🔗 Leggi su Internews24.com
