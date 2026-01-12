Giacchetta, allenatore della Cremonese, ha commentato a Sky Sports le prossime sfide, affermando che il pronostico contro la Juventus sembra favorevole, ma sottolineando come la squadra abbia già dimostrato di saper reagire e competere ad alti livelli. Le sue parole riflettono l’attenzione e la determinazione della Cremonese nel affrontare ogni partita, indipendentemente dalle aspettative.

Giacchetta a Sky: «Con la Juve pronostico scontato. Ma abbiamo già dimostrato che.». Le parole del ds della Cremonese. Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con la Juventus. PARTITA – « Arrivare a Torino è gratificante. Ovvio che sappiamo di essere una matricola e sulla carta il pronostico è scontato ma abbiamo già dimostrato di potercela giocare e rendere la vita difficile a tutti ». ULTIMI RISULTATI – « Siamo pur sempre una neopromossa, abbiamo fatto tantissimo ed è anche fisiologico avere un calo. Ma se analizziamo le partite siamo stati anche sfortunati negli episodi, incassando reti nei minuti di recupero ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giacchetta (ds Cremonese) a Sky: «Con la Juve pronostico scontato. Ma abbiamo già dimostrato che…»

Leggi anche: Cremonese, Giacchetta: «Contro la Juve abbiamo fatto bene. Ora dobbiamo migliorare su…»

Leggi anche: Dallinga: “Supercoppa con l’Inter? Abbiamo già dimostrato di…”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cremonese, il ds Giacchetta: Cerchiamo un difensore e Marianucci può essere un obiettivo; Ds Cremonese: “Ecco cosa cerchiamo sul mercato. Marianucci? Rispondo così!”; Giacchetta: «Marianucci giovane molto interessante»; Giacchetta: Buona partenza, ma dobbiamo restare competitivi fino alla fine.

Giacchetta a Sky: "Arrivare a Torino è gratificante. Pronostisco scontato, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti" - Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, è stato intervistato da Sky Sport: "Arrivare a Torino è gratificante. tuttojuve.com