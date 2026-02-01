Crans Montana sale a 41 il bilancio delle vittime nella strage di Capodanno | morto un 18enne

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in tragedia. Un incendio ha causato la morte di 41 persone e ne ha ferite molte altre. Tra le vittime anche un 18enne. La comunità è sotto shock e le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo. Per ora, il dolore è grande e le ricerche continuano.

Sale a 41 il bilancio delle vittime del tragico incendio avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno. La procura svizzera oggi ha reso noto che un ragazzo di 18 anni, precedentemente ricoverato in ospedale a Zurigo, è morto sabato 31 gennaio. I feriti sono in tutto 115. La procuratrice del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, nel comunicare il decesso del 18enne precisa che «non saranno rilasciate ulteriori informazioni in questa fase delle indagini». La strage di Capodanno. Secondo le ricostruzioni, la tragedia sarebbe stata innescata da scintille di bengala o fuochi d’artificio attaccati a bottiglie di champagne che hanno fatto prendere fuoco al materiale fonoassorbente del soffitto, facendo propagare molto velocemente il rogo nel seminterrato affollato del locale.🔗 Leggi su Open.online

La tragedia a Crans-Montana si è aggravata: salgono a 41 le vittime della sparatoria al locale Le Constellation.

La procura svizzera ha confermato il decesso di un 18enne ricoverato all’ospedale di Zurigo dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana.

Crans-Montana, sale a 41 morti il bilancio della strage: «Deceduto un 18enne svizzero»La Procura svizzera ha annunciato che un 18enne, rimasto ferito nell'incendio del locale Le Constellation nella notte di Capodanno, è morto nella giornata di sabato ... msn.com

Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: 18enne muore dopo un mese di agoniaLa procura svizzera ha annunciato un altro decesso in seguito alla tragedia di Crans-Montana, portando il bilancio delle vittime a 41 e quello dei feriti a 115. Lo riporta ... leggo.it

