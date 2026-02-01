Il Cosenza batte la Casertana 3-1 in casa. Liotti segna un rigore, ma non basta: i falchetti perdono ancora e incassano la terza sconfitta di fila in campionato. La squadra di Caserta rischia di perdere terreno in classifica proprio mentre si avvicina il momento delle sfide decisive per i playoff.

La Casertana cede 3-1 sul campo del Cosenza, incassando la terza sconfitta di fila in Serie C, un calo di rendimento che segna l’inizio di una crisi che rischia di allontanare i falchetti dalla zona playoff. La partita, disputata domenica 1 febbraio 2026 allo stadio San Vito di Cosenza, ha visto i padroni di casa reagire con decisione dopo il vantaggio iniziale della Casertana, grazie a un rigore trasformato da Liotti al 29’ del primo tempo. Il gol, realizzato con precisione all’incrocio dei pali, aveva dato speranze ai tifosi rossoblu, ma l’effetto positivo non è durato a lungo. Il Cosenza ha risposto con una ripresa decisa, trovando il pareggio al 35’ grazie a un colpo di tacco di Dametto che ha sorpreso De Lucia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza batte la Casertana: rigore di Liotti non basta, i falchetti perdono per la terza volta di seguito

Approfondimenti su Cosenza Casertana

La Casertana cade ancora, questa volta a Cosenza.

La Casertana si ferma a Cosenza, subendo la sua terza sconfitta consecutiva.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cosenza Casertana

Argomenti discussi: Una Casertana incerottata sfida il Cosenza, le parole di Coppittelli; Serie C girone C, 23° atto: vetta condivisa, Salernitana segue e la Casertana frena; Calcio, Serie C: il Catania batte il Cosenza e rimane in vetta col Benevento; VERSO COSENZA. Casertana, ecco i 20 convocati di mister Coppitelli.

Eccoti, Cosenza! I Lupi ribaltano 3-1 la CasertanaDopo un brutto primo tempo, chiuso sotto di un gol, reazione veemente a inizio ripresa con le reti di Dametto e Achour. La chiude Contiliano ... tifocosenza.it

Cosenza, vittoria in rimonta nel silenzio del Marulla: 3-1 alla CasertanaDopo il gol di Liotti, i rossoblù cambiano passo nella ripresa e firmano il successo con Dametto, Achour e Contiliano ... corrieredellacalabria.it

Il Catania FC impone la legge del Massimino e batte il Cosenza. Nel frattempo, il fantasista firma il rinnovo. Il parere di Rosario Savoca per #STRINGHE Contiene le parole: Harry, smart elegant, scii - facebook.com facebook

Il Catania, con un gol per tempo, batte un Cosenza apparso estremamente remissivo (2-0) x.com