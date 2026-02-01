Cosa succede se il cucciolo mangia il cibo per cani adulti
Se un cucciolo mangia spesso cibo per cani adulti, può creare problemi alla sua crescita. Mangiare qualche volta un boccone di cibo per adulti non dà problemi, ma se diventa una abitudine, il cucciolo rischia di avere carenze di sostanze importanti. Queste carenze possono rallentare o compromettere lo sviluppo, quindi è meglio evitare che il piccolo consumi regolarmente cibo non adatto alla sua età.
Se un cucciolo mangia saltuariamente cibo per cani adulti non succede nulla, ma se lo fa regolarmente può avere carenze che interferiscono con il suo processo di crescita.
