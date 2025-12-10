Cosa succede se il cane mangia la neve la veterinaria | Può nascondere sassolini e rametti

L'ingestione di neve da parte dei cani può sembrare innocua, ma può comportare rischi per la loro salute. La veterinaria Eva Fonti mette in guardia sui possibili pericoli, come l'ingresso di sassolini, rametti e il rischio di congestioni. È importante monitorare il comportamento del proprio animale e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Fai attenzione se il cane mangia la neve, è l'avvertimento della veterinaria Eva Fonti: "Può avere congestioni o ingerire corpi estranei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

