Se questa è vita da cani A Cesena culle vuote e cucce sempre più piene | Un cucciolo è una gioia

Vita da cani. Ormai molti italiani considerano gli animali domestici come ’figli a 4 zampe’. In Italia sono oltre 63 milioni gli animali domestici, mentre i bambini sotto i 14 anni sono circa 7 milioni. Che si traduce in circa 9 animali per ogni bambino. Tendenza forse legata alla diminuzione delle nascite, alle difficoltà economiche e al cambiamento culturale. (Forse). Ma qual è la situazione a Cesena? Anche qui ci sono più culle vuote e più cucce piene? A Cesena solo il numero dei cani supera quello dei bambini. Nel Comune di Cesena ad oggi sono censiti 14.574 cani (con il chip), mentre (al 31 dicembre 2024) si contano 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

