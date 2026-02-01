Cosa sappiamo sul caso della 18enne violentata alla stazione di Porta Garibaldi a Milano | si cerca l'aggressore

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata alla stazione di Porta Garibaldi, a Milano. La polizia ha avviato le indagini per trovare l’aggressore. La giovane ha raccontato l’accaduto e gli inquirenti stanno cercando di raccogliere tutte le tracce possibili.

Una 18enne ha denunciato di essere stata violentata alla stazione di Porta Garibaldi a Milano. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, il presunto responsabile potrebbe essere un clochard che frequentava la stazione.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Porta Garibaldi Milano “Sono stata violentata davanti alla stazione di Porta Garibaldi”: la denuncia di una 18enne a Milano Una ragazza di 18 anni ha raccontato di essere stata violentata davanti alla stazione di Porta Garibaldi, a Milano. «Mi hanno violentata alla stazione di Porta Garibaldi»: la denuncia di una 18enne a Milano, al vaglio i filmati di videosorveglianza Una giovane di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata nella stazione di Porta Garibaldi a Milano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Porta Garibaldi Milano Argomenti discussi: Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; Sanremo 2026, che cosa sappiamo a un mese dal Festival; L'Intelligenza artificiale arriva in Pinterest e il social licenzia. Cosa sappiamo sul dimagrimento d'organico; Resident Evil Requiem: chi è Victor Gideon? Tutto quello che sappiamo sul villain. Virus Nipah in India, cosa sappiamo sui nuovi casi e sui rischi realiNuovi casi di virus Nipah India nel Bengala Occidentale. Sintomi, rischi, mortalità e perché l’Oms invita alla massima cautela. blogsicilia.it 149 milioni di password rivelate: cosa sappiamo sull'ultimo grande attacco hackerUn ricercatore di sicurezza ha scoperto online un gigantesco database contenente nome utente e password associati ad account di tutti i tipi ... libero.it Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata nella notte in un tunnel della stazione di Porta Garibaldi. La giovane è stata soccorsa e portata alla Mangiagalli. Indaga la Polfer, al vaglio le telecamere. #noncifermiamomai #radiolombardia - facebook.com facebook Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano, a notte fonda, dopo essere stata portata in una galleria, o in un tunnel, della stazione di Porta Garibaldi FS. In un primo momento la ragazza non aveva presentato denuncia, successi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.