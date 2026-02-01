Cosa sappiamo sul caso della 18enne violentata alla stazione di Porta Garibaldi a Milano | si cerca l'aggressore

1 feb 2026

Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata alla stazione di Porta Garibaldi, a Milano. La polizia ha avviato le indagini per trovare l’aggressore. La giovane ha raccontato l’accaduto e gli inquirenti stanno cercando di raccogliere tutte le tracce possibili.

Una 18enne ha denunciato di essere stata violentata alla stazione di Porta Garibaldi a Milano. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, il presunto responsabile potrebbe essere un clochard che frequentava la stazione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

