Esselunga assume 70 posizioni aperte anche per chi è senza esperienza

Esselunga, uno dei principali gruppi della grande distribuzione italiana, apre nuove opportunità di lavoro, con 70 posizioni disponibili. Le offerte sono rivolte anche a chi non possiede esperienza pregressa nel settore. Questa è un'occasione per entrare in un’azienda consolidata, con possibilità di crescita professionale. Per candidarsi, è importante consultare le posizioni aperte e presentare la propria candidatura secondo le modalità previste.

Nuove occasioni di lavoro arrivano da Esselunga, uno dei principali gruppi italiani della grande distribuzione organizzata. Il primo supermercato d'Italia ha avviato una campagna di selezione per circa 70 nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale. Le opportunità in questione riguardano punti vendita, magazzini e la sede centrale, con posizioni aperte per profili con esperienza e per candidati anche alla prima occupazione. L'iniziativa rientra nella strategia di crescita del gruppo, che continua a investire nello sviluppo della rete commerciale e nel potenziamento delle sue strutture operative e amministrative.

Esselunga assume. Open Job Day di reclutamento - GLI OPEN Job Day Esselunga sono organizzati dal Gruppo Esselunga nella provincia di Milano e Monza e Brianza, per incontrare i candidati interessati per il Gruppo Esselunga. quotidiano.net

Milano, Esselunga assume nuove 300 persone. Come candidarsi e i requisiti - Milano, 28 marzo 2024 – Esselunga apre le candidature per il Job Day Milano, l’evento di recruiting che si terrà in città il 17 e 18 aprile: per partecipare però occorre candidarsi entro domenica 7 ... ilgiorno.it

