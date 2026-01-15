Corriere dello Sport | Il Napoli resta chiuso in casa

Il Napoli rimane in silenzio e in attesa, chiuso in casa per motivi disciplinari. La squadra non scenderà in campo nelle prossime partite, proseguendo un periodo di sospensione che coinvolge anche la presenza di Antonio Conte, che l’ultima volta aveva assistito a una partita dalla tribuna il 23 maggio 2025, durante il quarto scudetto. Una situazione che influisce sul clima e sull’organizzazione del club in questo momento.

L'ultima volta che Antonio Conte aveva assistito a una partita dalla tribuna per squalifica era il 23 maggio 2025, la notte del quarto scudetto. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sono passati meno di otto mesi, ma lo scenario sembra appartenere a un'altra epoca. Il terzo pareggio consecutivo del Napoli, il secondo al Maradona in una settimana dopo quello col Verona, somiglia a una mannaia calata sulle ambizioni azzurre, esplose appena tre giorni prima a San Siro. Dal magnifico 2-2 in rimonta contro l'Inter al deludente 0-0 con il Parma di Cuesta, il passo è stato breve ma doloroso.

