Trovato morto nella sua casa a Trieste il corpo in un lago di sangue | indagini in corso

Un uomo di 75 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Trieste, riverso in un lago di sangue. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa drammatica scoperta nel quartiere di San Luigi, in via Felice Machlig. La comunità è sconvolta da quanto accaduto, mentre si attendono sviluppi sulle circostanze del tragico evento.

Massalengo, 60enne trovato morto in casa: da tre giorni non si avevano più sue notizie - TRAGEDIA L’allarme è stato lanciato dal datore di lavoro, preoccupato per la sua assenza. ilcittadino.it

Firenze, trovato morto nel baule di casa: era lì da due anni. Indagati madre e fratelli - Si attende l'esito dell'autopsia ma sembra che l'uomo, 32 anni, sia deceduto per cause naturali. tpi.it

+ + + Uomo trovato morto, si ipotizza attacco da parte di quattro cani + + + Link nel primo commento - facebook.com facebook

+++ Tragedia della solitudine: trovato morto in casa x.com

