Trovato morto nella sua casa a Trieste il corpo in un lago di sangue | indagini in corso
Un uomo di 75 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Trieste, riverso in un lago di sangue. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa drammatica scoperta nel quartiere di San Luigi, in via Felice Machlig. La comunità è sconvolta da quanto accaduto, mentre si attendono sviluppi sulle circostanze del tragico evento.
Un uomo di 75 anni è stato trovato morto in un lago di sangue in un'abitazione nel rione di San Luigi, in via Felice Machlig, a Trieste. Si indaga sull'accaduto, sul posto la Polizia Scientifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Usa, giocatore NFL 24enne Marshawn Kneeland trovato morto nella sua casa a Frisco, ipotesi suicidio: sul corpo ferita d’arma da fuoco autoinflitta
Leggi anche: Trovato morto in auto nella zona della Pallotta a Perugia: indagini in corso
Cadavere di un uomo trovato in un baule nella sua casa nel Fiorentino; Trovato morto in un baule in casa: 30enne era deceduto da tempo. Viveva con madre e fratelli; Roma, trovato morto vicino alla stazione. Ipotesi overdose; San Piero: trovato morto in casa con l'anziana madre incapace di provvedere a sé stessa.
Trovato morto in casa, sul cadavere di Flavio Micelli 4 grossi cani. Passante vede il corpo a terra e lancia l'allarme - 30 di oggi è stato fatto un macabro ritrovamento in un’abitazione. ilmattino.it
Massalengo, 60enne trovato morto in casa: da tre giorni non si avevano più sue notizie - TRAGEDIA L’allarme è stato lanciato dal datore di lavoro, preoccupato per la sua assenza. ilcittadino.it
Firenze, trovato morto nel baule di casa: era lì da due anni. Indagati madre e fratelli - Si attende l'esito dell'autopsia ma sembra che l'uomo, 32 anni, sia deceduto per cause naturali. tpi.it
? The Moon Rock ? | A Haunting Tale of Mystery and Ambition
+ + + Uomo trovato morto, si ipotizza attacco da parte di quattro cani + + + Link nel primo commento - facebook.com facebook
+++ Tragedia della solitudine: trovato morto in casa x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.