Conte dopo Napoli-Fiorentina | Così si ammazzano i calciatori Di Lorenzo è un pezzo da 90

Dopo la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, Conte si è lasciato andare a dure parole sull’infortunio di Di Lorenzo, definendolo “un pezzo da 90”. Il tecnico ha anche commentato le scelte di mercato e ha sottolineato quanto sia rischioso mettere sotto stress i calciatori, arrivando a dire che così si ammazzano. La partita si è conclusa 2-1 per gli azzurri, ma le sue parole hanno acceso il dibattito sui metodi di allenamento e la gestione delle risorse umane in serie A.

"> Al termine della gara tra Napoli e Fiorentina, vinta dagli azzurri per 2-1, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN, affrontando i temi legati all’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, alle scelte tecniche e alla situazione di mercato. Sulle condizioni del capitano, il tecnico del Napoli è stato diretto: «C’è poco da dire. Ritorniamo sempre allo stesso discorso, di mettere partite su partite. I giocatori che devono riposare continuano a giocare. Questo tipo di infortunio, il crociato, è traumatico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

