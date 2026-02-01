Napoli Conte duro dopo la Fiorentina | Così si rovina il calcio I calciatori vanno tutelati

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa allo stadio Diego Armando Maradona. Ha parlato senza giri di parole dei problemi che affliggono il calcio italiano, dal calendario sovraccarico agli infortuni dei giocatori. Conte ha sottolineato come il modo in cui si gestiscono queste situazioni rischi di rovinare il gioco e ha chiesto maggiore tutela per i calciatori, prendendo come esempio l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo.

"> Al termine della vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio Diego Armando Maradona, affrontando senza filtri il tema dell’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, il calendario congestionato e la prestazione della squadra. Sulle sensazioni legate al capitano e sull’importanza del successo, il tecnico azzurro ha spiegato: «Per quello che riguarda la vittoria penso che sia stata meritata, ma non siamo stati cattivi sotto rete. Dobbiamo essere più incisivi, altrimenti capita che su una punizione o un calcio d’angolo ti mangi le mani perché perdi altri punti». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si sfoga.

Il direttore sportivo del Calcio Napoli, Manna, ha espresso preoccupazione riguardo all’utilizzo del VAR, sottolineando come le revisioni prolungate possano influenzare negativamente le decisioni degli arbitri.

