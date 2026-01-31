Conte sbrocca | Sono troppo incaato Di Lorenzo sembra crociato Mi ammazzano i calciatori Siamo gli unici con 240 milioni e il mercato bloccato… Numeri 1

L’allenatore della Juventus si lascia andare in un sfogo dopo le ultime partite. Conte si dice molto arrabbiato e frustrato, soprattutto per gli infortuni dei suoi calciatori. “Sono troppo inca..ato”, dice, riferendosi anche a Di Lorenzo, che sembra abbia una rottura del crociato. Il tecnico si lamenta del calendario, che sta mettendo a dura prova la salute dei suoi giocatori e rischia di bloccare il mercato. La situazione sembra tesa e i tifosi si aspettano risposte chiare dalla società.

