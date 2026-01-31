Conte sbrocca | Sono troppo incaato Di Lorenzo sembra crociato Mi ammazzano i calciatori Siamo gli unici con 240 milioni e il mercato bloccato… Numeri 1
L’allenatore della Juventus si lascia andare in un sfogo dopo le ultime partite. Conte si dice molto arrabbiato e frustrato, soprattutto per gli infortuni dei suoi calciatori. “Sono troppo inca..ato”, dice, riferendosi anche a Di Lorenzo, che sembra abbia una rottura del crociato. Il tecnico si lamenta del calendario, che sta mettendo a dura prova la salute dei suoi giocatori e rischia di bloccare il mercato. La situazione sembra tesa e i tifosi si aspettano risposte chiare dalla società.
Conte: «Infortunio Di Lorenzo? Sembra crociato. Questo calendario sta ammazzando i miei ragazzi e il calcio». Le dichiarazioni. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Napoli Fiorentina, Antonio Conte ha espresso tutta la sua frustrazione per l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo, nonostante il successo ottenuto per 2 a 1. INFORTUNIO DI DI LORENZO – « C’è poco da dire. Torniamo al discorso di mettere partite su partite, su partite. Questo tipo di infortunio, il crociato, arriva per un evento traumatico. Ma giocando così tante partite non fai altro che ammazzare questi ragazzi e ammazzare il calcio! O si cambia anche il discorso del numero della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conte su Di Lorenzo: «Sembra che sia il crociato. Siamo l’unica società che ha 240 milioni in cassa e ci hanno bloccato il mercato»
Antonio Conte si è lasciato andare a qualche battuta dopo la vittoria contro la Fiorentina.
Conte amaro dopo Napoli Fiorentina: «Infortunio Di Lorenzo? Sembra crociato, giocando così tanto si ammazza il calcio! Poi il mercato… Oggi sono troppo inc***ato. Dicono che ci lamentiamo, ma…»
Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si sfoga.
Argomenti discussi: Antonio Conte sotto processo sbrocca in diretta: Questi se ne fott*** | Libero Quotidiano.it; Antonio Conte, l'infermeria? Perché non basta per giudicare il flop | Libero Quotidiano.it.
Conte: Assurdo tutto questo. Sono troppo incazz*** per parlare. Scudetto? Ma di cosa vogliamo parlareScudetto? Ma di cosa stiamo parlando?, se partisse oggi il campionato con questa rosa, secondo voi dove ci posizioneremmo? Lascio a voi che avete più competenze giornalistiche di me… Bisogna solo ... mondonapoli.it
Scontro totale tra Chiellini e De Laurentis in Lega! Niente mercato per il Napoli #conte #adl #napoli #chiellini #lega figc gravina chine uefa - facebook.com facebook
