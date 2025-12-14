Conferenza stampa Zielinski post Genoa Inter | Primo posto? Vogliamo essere in vetta a fine campionato Lo scorso anno è stato complicato per me vi spiego il motivo

Dopo la vittoria contro il Genoa, Zielinski ha commentato in conferenza stampa le ambizioni dell'Inter e il suo percorso personale. Il centrocampista ha condiviso anche riflessioni sullo scorso anno complicato, sottolineando la volontà di arrivare in vetta alla classifica al termine del campionato.

Dopo la vittoria contro il Genoa, Zielinski ha commentato in conferenza stampa le ambizioni dell'Inter e il suo percorso personale. La conferenza stampa di Piotr Zielinski al termine di Genoa Inter. Dopo il successo di Marassi, anche Piotr Zielinski ha analizzato il nuovo primato in classifica. Il centrocampista polacco ha predicato prudenza, sottolineando come la stagione sia ancora lunga e richieda sacrificio per mantenere la vetta fino al termine del campionato. L'ex Napoli ha poi ricordato le difficoltà fisiche della passata stagione, ormai definitivamente superate, ribadendo la ferma volontà di garantire continuità di prestazioni e vittorie alla causa dei nerazzurri.

