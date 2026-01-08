Conferenza stampa Chivu post Parma Inter | Vogliamo essere competitivi nessuno qui regala nulla! Napoli? Mi incazzo di brutto se…

Dopo la vittoria contro il Parma, Chivu ha commentato in conferenza stampa le ambizioni dell'Inter, sottolineando l'importanza di mantenere alta la competitività e la determinazione. Il tecnico nerazzurro ha anche espresso il suo disappunto riguardo a eventuali atteggiamenti superficiali, evidenziando la serietà con cui la squadra affronta ogni sfida. Le sue parole riflettono l’obiettivo di consolidare una mentalità vincente e rispettosa del campionato.

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Parma Inter: le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Parma Inter. SI PUÒ INIZIARE A GUARDARE LA CLASSIFICA? – « Il nostro desiderio è essere competitivi, devi fare questo partita dopo partita. Il girone d'andata non è ancora finito, c'è da recuperare la partita col Lecce. Il campionato è lungo, bisogna dimostrare ancora di essere quello che vogliamo attraverso il lavoro. La Serie A non è mai semplice, l'insidia è sempre dietro l'angolo ». SE MI ASPETTAVO DI TROVARMI A +4 DAL NAPOLI? – « Il passato non voglio guardarlo, conta la partita di oggi.

