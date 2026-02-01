Conducente perde il controllo sulla provinciale auto trafitta da guardrail | miracolato

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla provinciale 1 a Fasano. Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail, trafitto in più punti. Il conducente è uscito illeso, miracolosamente, ma la strada è rimasta bloccata a lungo mentre i soccorsi intervenivano. Nessuna vittima, ma tanta paura per chi transitava in zona.

Incidente autonomo a Fasano: un giovane alla guida del veicolo. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco FASANO - Auto trafitta da guardrail e tragedia sfiorata. Un pericolosissimo incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, nell'agro di Fasano, sulla strada provinciale 1 che attraversa il Canale di Pirro. Un 23enne alla guida di una Volkswagen, per ragioni in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, che è andato a sbattere contro il guardrail che costeggia l'arteria. A seguito dell'impatto l'auto è stata completamente trafitta dalla stessa lamiera metallica, in senso verticale.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Questa mattina sulla strada provinciale Cimina si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto, la quale ha perso il controllo e si è infilata sotto il guardrail.

