Lodi auto perde controllo e resta trafitta da guardrail | illeso il 27enne alla guida

A dir poco un miracolo, l’esito dello sconcertante incidente stradale consumatosi nella notte alle porte di Lodi. Una scena da film d’azione: l’auto trafitta dal guardrail, spezzata letteralmente a metà, e il conducente rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate, estratto vivo dai vigili del fuoco. Il giovane di 27 anni una volta tratto in salvo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lodi, auto perde controllo e resta trafitta da guardrail: illeso il 27enne alla guida

