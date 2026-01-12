Stagione concertistica al Carani | Ivo Bartoli interpreta Scarlatti Schubert e Liszt

La stagione concertistica della Fondazione Teatro Carani prosegue con un evento dedicato alla musica per pianoforte. Ivo Bartoli interpreterà composizioni di Scarlatti, Schubert e Liszt, offrendo un’occasione per ascoltare brani di diversi periodi e stili. L’appuntamento si inserisce nel programma volto a valorizzare il patrimonio musicale e a offrire momenti di qualità agli appassionati.

