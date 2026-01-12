Stagione concertistica al Carani | Ivo Bartoli interpreta Scarlatti Schubert e Liszt

La stagione concertistica della Fondazione Teatro Carani prosegue con un evento dedicato alla musica per pianoforte. Ivo Bartoli interpreterà composizioni di Scarlatti, Schubert e Liszt, offrendo un’occasione per ascoltare brani di diversi periodi e stili. L’appuntamento si inserisce nel programma volto a valorizzare il patrimonio musicale e a offrire momenti di qualità agli appassionati.

La stagione concertistica della Fondazione Teatro Carani prosegue con un appuntamento di particolare rilievo dedicato alla grande musica per pianoforte. Domenica 18 gennaio alle ore 17, il palcoscenico del Teatro Carani ospiterà il recital pianistico di Sandro Ivo Bartoli, tra i più autorevoli. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

