Gran Concerto di Capodanno | solisti d' eccezione al Teatro Francesco Cilea

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città Metropolitana di Reggio Calabria presenta il Gran Concerto di Capodanno al Teatro Francesco Cilea, un appuntamento tradizionale inserito nel calendario di

La Città Metropolitana di Reggio Calabria annuncia l'ormai tradizionale appuntamento del Gran Concerto di Capodanno, un evento straordinario inserito nella cornice di "Reggio Città Natale", il calendario di iniziative che in queste settimane stanno animando le festività natalizie a Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

gran concerto di capodanno solisti d eccezione al teatro francesco cilea

© Reggiotoday.it - Gran Concerto di Capodanno: solisti d'eccezione al Teatro Francesco Cilea

Leggi anche: Benevento, presentata la XXXIII edizione del Gran Concerto di Capodanno al Teatro Comunale

Leggi anche: "L’epoca Cilea": concerto di musica classica al teatro Manfroce

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gran Concerto di Capodanno: l'incasso sarà devoluto al Consultorio Ucipem; Aperta la prevendita per il Gran Concerto di Capodanno; Aspettando il 2026 con il “Gran concerto di Capodanno”; I grandi classici - Il concerto di Capodanno.

gran concerto capodanno solistiGran Concerto di Capodanno al Toselli di Cuneo con l'Orchestra Filarmonica del Piemonte - Mercoledì 31 dicembre, alle 22, il teatro Toselli di Cuneo ospita il Gran Concerto di Capodanno, affidato all’Orchestra Filarmonica del Piemonte sotto la direzione di José Ferreira ... cuneocronaca.it

gran concerto capodanno solistiAscoli Piceno, il 1° gennaio il Gran Concerto di Capodanno al Teatro Ventidio Basso - 30 con coro, orchestra e solisti per il tradizionale concerto di inizio anno nel teatro storico di Ascoli Piceno ... lanuovariviera.it

gran concerto capodanno solistiAlla Fenice Michele Mariotti dirige il Concerto di Capodanno - Solisti il soprano Rosa Feola e il tenore Jonathan Tetelman. adnkronos.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.