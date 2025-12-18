La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si fa sempre più interessante: Odermatt mantiene la leadership dopo la prima discesa a Val Gardena, mentre Vinatzer conferma il suo piazzamento tra i primi cinque. La battaglia per la vetta si intensifica, con punteggi in continuo movimento e sfide che promettono spettacolo nelle prossime tappe.

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Vinatzer resta in top5, Odermatt sempre più leader

Al termine della prima discesa libera maschile della Val Gardena lo svizzero Marco Odermatt allunga in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’elvetico comanda con 605 punti, mentre il norvegese Henrik Kristoffersen resta al secondo posto, ora a -303 dalla vetta. Nella graduatoria di specialità lo stesso Odermatt comanda a punteggio pieno, essendo a quota 200 in due gare, davanti al connazionale Franjo Von Allmen, secondo con 130, ma è terzo Dominik Paris, il quale sale a quota 100. Nella generale, invece, Vinatzer è quinto con 251, mentre Paris diventa 12° a 174. 🔗 Leggi su Oasport.it

