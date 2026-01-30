Sci Vonn cade sulla pista di Crans Montana | discesa libera annullata per pista pericolosa

Lindsey Vonn si infortuna sulla pista di Crans Montana durante la prova di discesa libera. La campionessa americana cade rovinosamente e viene soccorsa con l’elicottero, mentre si teme un danno al ginocchio sinistro. Prima di lei, altre due atlete erano finite a terra nello stesso punto, che ora rischia di essere chiuso per motivi di sicurezza. La discesa viene subito annullata, lasciando gli atleti e gli spettatori in attesa di aggiornamenti.

Prima di lei altre due atlete erano cadute sullo stesso tracciato. Una è stata trasportata in ospedale in elisoccorso, mentre si teme che Vonn possa aver subito danni al ginocchio sinistro Una nevicata piuttosto copiosa e la visibilità ridotta sulla pista hanno convinto il giudice arbitro della Federazione Internazionale di Sci (Fis), Peter Gerdol, ad annullare la discesa libera femminile di Coppa del mondo di Crans-Montana. Le cadute di ben tre atlete, su un totale di sei che hanno gareggiato oggi, avrebbero dimostrato l'impraticabilità della gara e soprattutto la sua pericolosità. Sembra infatti che il fondo della Mont Lachauz sia ingestibile, con tratti durissimi e ghiaccianti che, per quanto ripuliti, presentano ancora accumuli e non consentono alle atlete di capire cosa hanno sotto gli sci nei diversi punti del tracciato.

A Crans Montana la discesa di sci è stata cancellata dopo poche partenze.

La discesa libera di Crans Montana è stata annullata all’ultimo minuto.

