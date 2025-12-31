Start up giovanili pubblicato l’Avviso del progetto NEETwork ME

L’amministrazione comunale ha pubblicato sull’Albo pretorio online l’Avviso pubblico per il progetto “NEETwork ME”. Questo progetto mira a sostenere start-up giovanili attraverso un finanziamento dedicato, nell’ambito di un’iniziativa volta a favorire l’occupazione tra i giovani. La pubblicazione fornisce tutte le informazioni necessarie per partecipare e contribuire allo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali nel territorio.

L'amministrazione comunale rende noto che è in pubblicazione all'Albo pretorio online sul sito istituzionale l'Avviso pubblico per l'individuazione e il finanziamento di start-up giovanili nell'ambito del progetto "NEETwork ME: Metropolitana per l'Occupazione Giovanile" (CUP F49E25000010009).

