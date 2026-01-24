Como-Torino le pagelle | Da Cunha principe del lago 8 Coco non prende mai Douvikas 4,5

Analisi delle recenti partite tra Como e Torino: Da Cunha si distingue come il migliore con un punteggio di 8, mentre Coco, che non riesce a contenere Douvikas, riceve 4,5. In un match ricco di marcature, Nico Paz ha offerto una performance nella norma. La squadra granata, nel complesso, presenta diverse lacune, risultando difficile trovare aspetti positivi nell’andamento collettivo.

Como-Torino 6-0, le pagelle: Baturina mostruoso, Da Cunha è il rigorista. Kuhn si sbloccaRisultato finale: Como-Torino 6-0 COMO (a cura di Yvonne Alessandro) Butez 6,5 - Con i piedi probabilmente è uno dei più forti del campionato.. tuttomercatoweb.com

Le pagelle di Como-Torino 6-0: lariani stellari con Douvikas sugli scudi, solo insufficienze nei granataSERIE A - MVP Douvikas, ran partita anche di Da Cunha, Perrone e Baturina, che impatto di Kuhn e Caqueret. Nel Torino non si salva nessuno. eurosport.it

Un Torino senz’anima perde 6-0 a Como. La quarta sconfitta consecutiva rende pericolosa una stagione anonima. La cosa più triste per il popolo granata è constatare che negli ultimi anni la luce sul Toro si accende solo per contestazioni, esoneri e crisi. Il ca - facebook.com facebook