Como-Atalanta la partita in diretta dal Sinigaglia | Atalanta in dieci espulso Ahnor

Questa sera a Como si gioca il match tra Como e Atalanta. La partita è iniziata con un’azione di Baturina, ma il suo tiro non è stato abbastanza potente. Poco prima, l’Atalanta aveva tentato con Scamacca su punizione, ma il portiere Butez ha parato senza problemi. La partita si complica per l’Atalanta, che si trova in dieci dopo l’espulsione di Ahnor.

9' Reazione Atalanta, punizione con Scamacca, Butez para senza problemi. 8' Violento fallo di Ahnor su Perrone: rosso diretto, espulso il difensore dell'Atalanta. Ammonito per reazione il giocatore del Como. 2 ' Douvikas cade dopo contatto con Edersom in area ma Pairettio fa proseguire. Alle 15 il Como ospita al Sinigaglia l'Atalanta per la 23^ giornata di serie A agli ordine dell'arbitro Pairetto. I lariani devono rinforzare il sesto posto proprio dai bergamaschi che vorrebbero avvicinarsi al Como, avanti di 5 punti in classifica rispetto all'Atalanta. Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

