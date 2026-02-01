Como-Atalanta la partita in diretta dal Sinigaglia
Alle 15 il Como affronta in casa l'Atalanta al Sinigaglia, per la 23esima giornata di Serie A. L’arbitro Pairetto dirige la partita, che promette battaglia tra due squadre in cerca di punti importanti. I tifosi sono già assiepati sugli spalti, pronti a sostenere le loro squadre. La gara si gioca in un clima acceso, con occasioni da entrambe le parti e un primo tempo che si preannuncia intenso.
Alle 15 il Como ospita al Sinigaglia l'Atalanta per la 23^ giornata di serie A agli ordine dell'arbitro Pairetto. I lariani devono rinforzare il sesto posto proprio dai bergamaschi che vorrebbero avvicinarsi al Como, avanti di 5 punti in classifica rispetto all'Atalanta. Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Diego Carlos, De Paoli, Alberto Moreno, Van der Brempt, Sergi Roberto, Caqueret, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Morata. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Zalewski.🔗 Leggi su Quicomo.it
COMO-ATALANTA La cronaca della partita in direttaCOMO-ATALANTA 0-0 Marcatori: Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Diego Carlos, De P ...
