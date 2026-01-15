Como-Milan di Serie A | la partita del ‘Sinigaglia’ in diretta | LIVE News

Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como, si disputa il recupero della 16ª giornata di Serie A tra Como e Milan. Segui la diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale su questa partita, valida per la stagione 2025-2026.

Como-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Inter in fuga, Napoli rallentato e quindi un'importante opporunitàò sia per i rossoneri che per i lariani di conquistare punti per la lotta Champions ... tuttosport.com

Dove vedere Como-Milan oggi in tv: stasera l'ultimo recupero di Serie A, tutte le squadre a pari partite - La partita tra Como e Milan questa sera in tv e streaming, ma non in chiaro e gratis: in palio preziosi punti per la Champions e lo Scudetto. goal.com

COMO vs MILAN ?DIRETTA LIVE SERIE A LIVE TELECRONACA STATISTICHE & PARTITA LIVE ore 20.30

Brocchi su Como Milan - facebook.com facebook

#Como- #Milan, la probabile formazione di #Allegri x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.