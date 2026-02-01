Como-Atalanta espulso Ahanor e rigore nel recupero | episodi e proteste in Serie A
La partita tra Como e Atalanta si è conclusa senza gol, ma ha lasciato molti ricordi di tensione. Durante il match, un’espulsione per Ahanor ha acceso le proteste dei padroni di casa. Nel recupero, l’arbitro ha concesso un rigore alla squadra ospite, scatenando ulteriori polemiche tra i giocatori e i tifosi. La giornata di serie A si è chiusa con molte discussioni su alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere.
(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Como-Atalanta. La sfida della 23esima giornata di Serie A andata in scena oggi, domenica 1 febbraio, e terminata 0-0, è stata segnata da diverse decisioni arbitrali. La prima arriva dopo soli sette minuti di gioco. Perrone cade a terra a centrocampo dopo quello che sembra uno scontro con Ahanor. Le immagini mostrano il giocatore dell'Atalanta colpire al volto con una manata quello del Como, in risposta alla provocazione dello stesso, e l'arbitro estrae il cartellino rosso, lasciando la Dea in dieci. Al 98' invece l'arbitro Pairetto assegna calcio di rigore per il Como, punendo il tocco di mano in area di Scalvini.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
