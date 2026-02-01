Moviola Como Atalanta | giusto il rosso ad Ahanor dubbi sul calcio di rigore finale L’episodio chiave della sfida di Serie A

Nel match di Serie A tra Como e Atalanta, il VAR ha confermato il rosso ad Ahanor, lasciando poche possibilità di discussione. Sul finale, invece, ci sono ancora dubbi sul calcio di rigore assegnato, che potrebbe aver influenzato il risultato. La partita si è accesa intorno a queste decisioni arbitrali, che hanno acceso le polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Perisic, il ds del PSV gela l’Inter: l’annuncio sul futuro del croato non lascia alcun dubbio! Icardi Juventus, sondaggio dei bianconeri per l’argentino: ecco cosa sta succedendo per rafforzare l’attacco. Ultimissime Zaragoza Roma, dialoghi in corso col Bayern Monaco: giallorossi in attesa del via libera! C’è già l’accordo Calciomercato Napoli, cambia tutto dopo l’esito degli esami per Di Lorenzo! Tramonta la pista Zappa? Pagelle Como Atalanta: Carnesecchi monumentale, Nico Paz si spegne. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Como Atalanta: giusto il rosso ad Ahanor, dubbi sul calcio di rigore finale. L’episodio chiave della sfida di Serie A Approfondimenti su Como Atalanta Moviola Atalanta Parma, l’episodio arbitrale chiave della sfida di Serie A Analisi dettagliata dell'episodio arbitrale più importante nella sfida tra Atalanta e Parma, valida per la 22ª giornata del campionato di Serie A 202526. Moviola Como Torino, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cos’è successo La sfida tra Como e Torino, valida per la 22ª giornata di Serie A 202526, ha visto un episodio arbitrale di particolare rilievo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Como Atalanta Argomenti discussi: Moviola Lazio-Genoa: giusto assegnare il calcio di rigore per il tocco di mano di Martin? C'era il tocco di braccio di Gila? E quello di Ostigard al 97'?; Classifica senza errori arbitrali: la moviola della Serie A. Como-Atalanta, moviola: follia di Ahnor dopo 7’, cosa rischia, rigore al 96’ col Var, succede di tuttoLa prova dell’arbitro piemontese Pairetto al Sinigaglia per la 23esima giornata di serie A ComoAtalanta analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli e da Giampaolo Calvarese, la moviola ... sport.virgilio.it Napoli-Fiorentina, moviola: Conte si scontra con La Penna, il botta e rispostaLa prova dell’arbitro La Penna al Maradona nell’anticipo della 23esima giornata di serie A Napoli-Fiorentina analizzata al microscopio, il fischietto romano ha ammonito due giocatori ... sport.virgilio.it Il riassunto di #OPENVAR e i principali episodi da moviola della 22esima giornata: errore il mancato rigore in Juve Napoli corretti i calci di rigore per Inter, Como e Roma errore il mancato rigore per il Genoa e il rosso a Skorupski Live qui: youtube.com/ x.com Il riassunto di #OPENVAR e l’analisi pacata dei principali episodi da moviola della 22esima giornata: errore il mancato rigore in Juve Napoli corretti i calci di rigore per tocchi di mano per Inter, Como e Roma errore il mancato rigore per il Genoa e il ross - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.