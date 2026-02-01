Como-Atalanta 0-0 super Carnesecchi salva i nerazzurri in 10 | rigore parato a Paz

Il match tra Como e Atalanta finisce 0-0. La partita si infiamma nel secondo tempo quando Carnesecchi para un rigore a Paz, salvando i nerazzurri. Como gioca in dieci uomini, ma il portiere nerazzurro si supera e evita il gol avversario. La partita resta aperta e il risultato lascia entrambe le squadre con buone possibilità di puntare all’Europa.

Como, 1 febbraio 2026 - Un derby con vista sulla zona Europa e forse addirittura sulla Champions League, in particolare per il Como, che così come l' Atalanta sta vivendo un ottimo momento. Ci sono tutte le premesse per una partita equilibrata, ma all'8' arriva già il primo colpo di scena quando Ahanor colpisce Perrone a gioco lontano: il nerazzurro va fuori per comportamento antisportivo, mentre il lariano viene ammonito per la provocazione. Parte così l'assedio della banda Fabregas, che confeziona occasioni su occasioni assistendo però di tanto in tanto alle ripartenze dei nerazzurri, che a loro volta non lesinano degli affondi.

