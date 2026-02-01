Como-Atalanta 0-0 | Carnesecchi eroe rigore parato al 97’

La partita tra Como e Atalanta finisce a reti inviolate, con il punteggio di 0-0. Al Giuseppe Sinigaglia, nessuna delle due squadre riesce a segnare, anche se il protagonista della giornata è Carnesecchi, che para un rigore nel recupero al 97’. La partita si decide dunque negli ultimi minuti, con il portiere dell’Atalanta che evita la sconfitta ai nerazzurri in una sfida importante per la zona europea.

Il Como e l’ Atalanta non vanno oltre lo 0-0 al Giuseppe Sinigaglia, nella sfida della 23ª giornata di Serie A che metteva in palio punti pesanti in chiave europea. La partita si decide nei dettagli e nei nervi: espulsione nerazzurra all’8’, dominio territoriale lariano e, al 97’, il rigore fallito da Nico Paz con la parata decisiva di Carnesecchi, autentico uomo partita. Un pareggio che lascia aperta la corsa: il Como resta agganciato all’ultimo posto utile per le coppe, l’Atalanta limita i danni nonostante un’ora abbondante in inferiorità numerica. Rosso immediato e partita spezzata. Il copione cambia subito. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Il Como ferma l’Atalanta su uno 0-0 che sa di impresa.

