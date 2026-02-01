Carnesecchi para un rigore a Nico Paz al 96′ l'Atalanta gioca in 10 dall'8′ e pareggia 0-0 col Como
Il Como ferma l’Atalanta su uno 0-0 che sa di impresa. I nerazzurri restano in 10 dall’8’ per l’espulsione di Ahanor e resistono con il cuore fino all’ultimo secondo. Al 96’, Nico Paz si presenta dal dischetto per il rigore decisivo, ma Carnesecchi si supera e para. Un punto che lascia l’Atalanta con l’amaro in bocca, ma anche con la consapevolezza di aver lottato fino alla fine.
Como-Atalanta finisce 0-0. Ahanor espulso all'8'. L'Atalanta in 10 resiste in modo eroico. Al 95' Nico Paz si fa parare un calcio di rigore da Carnesecchi, eroico.🔗 Leggi su Fanpage.it
La Lazio vince 3-2 all’ultimo respiro col Genoa in un Olimpico deserto: decide Cataldi su rigore al 100′
La Lazio vince 3-2 all’ultimo secondo contro il Genoa in un Olimpico vuoto.
Perché Ahanor è stato espulso dopo 8′ ma l’arbitro ha assegnato un calcio di punizione all’Atalanta
Durante la partita tra Como e Atalanta, Ahanor è stato espulso dopo soli otto minuti per un fallo di reazione su Perrone.
