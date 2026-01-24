Piazza Don Minzoni si prepara a un restyling partecipato, coinvolgendo i più giovani come protagonisti del progetto. Bambini e ragazzi saranno invitati a contribuire con idee e disegni, diventando così parte attiva nel processo di riqualificazione di uno degli spazi più rappresentativi della città. Un’iniziativa che mira a valorizzare il ruolo della comunità e a favorire un futuro condiviso per questo luogo simbolico.

Saranno loro i primi collaboratori del sindaco. Piccoli architetti, giovani ingegneri, progettisti in erba chiamati a immaginare il futuro di uno degli spazi simbolo della città che da tempo aspetta di rinascere. Fogli, matite e creatività. Il futuro di piazza Don Minzoni – la piazza davanti alla stazione ferroviaria – passa dai sogni e dalle idee dei bambini, da appunti e spunti messi nero su bianco con un pizzico di ingegno e tanto sano divertimento. Nasce così “Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova piazza Don Minzoni“, il nuovo progetto di partecipazione lanciato dall’amministrazione comunale che sceglie di ribaltare il punto di vista trasformando gli interventi della piazza che verrà in un’occasione educativa e culturale per riflettere sugli spazi pubblici della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piazza don Minzoni. Il piano di restyling dai disegni dei bimbi

Piazza Don Minzoni e Mazzini: i lavori riprendono dopo l’EpifaniaA Modigliana, i lavori di collegamento alla rete principale e di ripristino in piazza Don Minzoni e piazza Mazzini sono temporaneamente sospesi per l’Epifania.

Leggi anche: Due nuovi presbiteri per la Diocesi: cambia la viabilità in via Duomo e piazza Don Minzoni

