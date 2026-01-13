Progetti di restyling a tutto campo Dopo la rinascita dell’ex Gianazza avanti con i cantieri in altre aree

Il paese sta vivendo una fase di trasformazione significativa, con interventi di restyling in diverse aree. Dopo il successo della riqualificazione dell’ex area Gianazza e l’apertura del supermercato Tigros, i lavori proseguono per migliorare gli spazi urbani e valorizzare il territorio. Questi progetti puntano a rendere il paese più funzionale e accogliente, rispettando un approccio sobrio e attento alle esigenze della comunità.

Il paese sta attraversando una fase di trasformazione profonda. Il primo grande passo è già stato compiuto: l’ex area Gianazza è stata completamente riqualificata e, con l’apertura del nuovo supermercato Tigros lo scorso dicembre, ha ritrovato vita dopo anni di abbandono. La riconversione di quella zona, oggi moderna, funzionale e dotata di nuova viabilità, ha rappresentato l’avvio di un processo di rinnovamento che ora si sta estendendo ad altre parti della città. Mentre l’ex Gianazza è ormai pienamente operativa, i cantieri si sono spostati altrove. In via Saragat le opere di urbanizzazione sono vicine alla conclusione: il cantiere procede addirittura in anticipo rispetto alle previsioni grazie alla verifica positiva della fognatura esistente, che ha consentito di destinare le risorse all’implementazione dell’illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

