Ospedale avanti tutta Il 118 in via del Giochetto | Pnrr progetti quasi finiti

L'ospedale di Perugia sta completando i lavori finanziati con i fondi del Pnrr, tra cui il potenziamento del servizio 118 in via del Giochetto. La maggior parte dei progetti è ormai conclusa, mentre quelli ancora in corso si avvicinano alla fase finale. Questi interventi rappresentano un passo importante per migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni sanitarie nella regione.

I progetti finanziati con i fondi salute del Pnrr all’ ospedale di Perugia sono stati quasi tutti completati e quelli che mancano sono in dirittura di arrivo. E con il loro completamento arriverà il trasferimento della Centrale unica del 118 che verrà realizzata in via del Giochetto, dove prima si trovava un tempo la farmacia ospedaliera e successivamente la sede di Umbria Salute. Sono alcuni degli elementi emersi durante l’audizione di ieri in Regione da parte del direttore generale del Santa Maria della Misericordia, Antonio D’Urso, alla presenza anche della direttrice sanitaria Simona Carosati e di quella amministrativa Maria Chiara Innocenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

