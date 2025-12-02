L’allarme di Bertolaso | serve una cabina di regìa per le maxi-emergenze fuori dal circuito olimpico

Un malore sulla pista di ghiaccio nella pancia del grattacielo della Regione, ma per finta: è un’esercitazione, ieri i soccorritori dell’Areu hanno dato una piccola dimostrazione della macchina che scatterà se qualcosa del genere dovesse avvenire all’Arena Santa Giulia o in qualunque altra “venue” delle Olmipiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, dal 6 febbraio al 15 marzo 2026. La macchina che si occuperà degli atleti, della “family” olimpica, degli spettatori, coordinata dalla Fondazione Milano-Cortina 2026, “privata, sta andando bene”, ma non toccherà ad essa gestire altre “situazioni complesse” che dovessero verificarsi in quei due mesi, “come qualche incidente ferroviario o fenomeno meteorologico devastante con interruzione di autostrade e statali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

