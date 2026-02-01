Colpo di scena Mateta-Milan | rischia di saltare tutto i motivi

La trattativa tra il Milan e il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta rischia di saltare. Dopo che sembrava tutto fatto, i negoziati si sono complicati improvvisamente. I rossoneri dovranno ora fare i conti con tempi più lunghi o con altre soluzioni, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali. La situazione resta aperta, ma il colpo di mercato potrebbe sfumare da un momento all’altro.

Sembra essersi complicata in maniera netta la trattativa tra il Crystal Palace e il Milan per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese che appariva ad un passo dai rossoneri fino a poche ore fa. Milan, si complica Mateta per le visite mediche (Ansa Foto) – calciomercato.it Il calciatore ha sostenuto le visite mediche a Londra e, stando a quanto riferito da Sky, il Milan vorrebbe approfondire i discorsi per cercare di capire quelle che sono le condizioni del ginocchio della punta classe 1997. Un medico del Milan volerà in Inghilterra e domani mattina ci saranno delle visite approfondite per cercare di capire quello che è lo stato del ginocchio del calciatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Nella notte il Milan ha fatto un passo deciso per il mercato.

