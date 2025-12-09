Inter News 24 Taremi, che grana per l’ex Inter! Rischia di saltare il Mondiale con l’Iran per motivi. politici! I dettagli dell’ostacolo. Mehdi Taremi rischia una clamorosa esclusione dai Mondiali 2026. Nonostante la qualificazione ottenuta sul campo con l’Iran, l’ex attaccante dell’ Inter potrebbe non volare in Nord America per motivi strettamente politici e diplomatici. L’allarme è stato lanciato dal giornalista Hatam Shiralizadeh, che ha evidenziato come le tensioni tra Teheran e Washington possano compromettere la presenza della punta. QUI: le notizie più rilevanti del giorno sull’Inter. A pesare sul destino del 33enne è l’ordine esecutivo del 2025 che limita l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di 19 paesi, tra cui l’Iran. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Taremi, che grana per l’ex Inter! Rischia di saltare il Mondiale con l’Iran per motivi… politici!