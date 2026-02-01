Collina il Campidoglio si compatta sul post Casamonica | La collinetta va riqualificata e aperta al pubblico

Dopo otto anni dallo sgombero delle villette dei Casamonica, il Campidoglio torna a parlare della zona. Questa volta, l’amministrazione annuncia un progetto di riqualificazione della collinetta vicino all’Acquedotto, con l’obiettivo di renderla accessibile al pubblico. La proposta arriva dopo anni di abbandono e si concentra sulla valorizzazione di uno spazio che, secondo i piani, potrà diventare un punto di ritrovo per i cittadini. La decisione ha già suscitato reazioni tra residenti e comitati, pronti a seguire passo dopo passo

Un cancello chiuso rende inaccessibile l'area dove nelò 2018 sono state distrutte le villette abusive dei Casamonica. L'Aula Giulio Cesare chiede di riavvare il progetto di riqualificazione. Raggi: "Sarà un luogo aperto alla cittadinanza" Dallo sgombero e la successiva demolizione delle villette dei Casamonica costruite a ridosso dell’Acquedotto sono trascorsi otto anni. Il tempo passato non è però stato sufficiente per realizzare il proposito che, già all’indomani di quell’operazione, era stato annunciato: creare un parco della legalità. A distanza di otto anni il Campidoglio è tornato a interessarsi della questione grazie ad un provvedimento portato in aula dalla consigliera Virginia Raggi.🔗 Leggi su Romatoday.it

