Esplosione al bancomat sul lungomare di Fossacesia | la banca dispone il trasferimento l' area sarà riqualificata
Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha incontrato i tecnici di Banca Intesa Sanpaolo per discutere dell'indennizzo assicurativo a seguito dell'esplosione avvenuta nella notte del 3 novembre scorso all'interno dell'edificio di proprietà del Comune, che ospitava il bancomat sul. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
